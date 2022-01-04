450 الف بريطاني يعارضون تسلم بلير وسام الفروسية

2022/01/04 | 09:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلير هو أقل شخص يستحق الحصول على أي وسام شرف، ولا سيما ذلك الذي تمنحه جلالة الملكة.

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