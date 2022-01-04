يخص أمن محافظة عراقية.. ملف ساخن على طاولة الكاظمي

2022/01/04 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، بوجود ملف ساخن على طاولة الكاظمي منذ اكثر من اسبوع يتعلق بأمن محافظة عراقية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الخروقات الامنية التي ضربت مناطق عدة في الربع الاخير من 2021 سواء من قبل داعش او عصابات الجريمة المنظمة كشفت عن حقائق متعددة حيال ارتباطات تلك المجاميع وعلاقاتها كما قدمت اشارات حيال بعض المتورطين بها".

واضاف المصدر، ان "الملف موجود على طاولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ اكثر من اسبوع وربما سيؤدي الى اتخاذ سلسلة قرارات مهمة تخص امن ديالى خاصة مع تأكيد رئيس الوزراء بانه لن يتهاون مع من يسفك الدماء ويحاول خلط الاوراق لغايات واهداف تضر بالاستقرار والامن المجتمعي".

واشار الى ان" التغيرات الاخيرة في منظومة امن ديالى سواء في الشرطة او الفرقة الاولى ما هي الا بداية تغيرات اخرى سترى النور وفق الملفات المطروحة".

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