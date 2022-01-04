منتخبنا الوطني لكرة اليد يدخل معسكراً تدريبياً في الدوحة

2022/01/04 | 09:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار وصل وفد منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامه معسكر التدريبي يستمر لغاية 2022-1-9 استعداداً للبطولة الآسيوية ال 20 التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2022-1-31- 18 .وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد محمد الأعرجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الثلاثاء: إن "منتخبنا الوطني بقيادة كادره التدريبي أجرى أولى وحدته التدريبية يوم أمس على صالة نادي الدحيل القطري استعداداً للقاء منتخب قطر يوم غد الأربعاء موضحاً أن المباراة الثانية ستجمعه أيضاً مع المنتخب القطري يوم الجمعة المقبل ".وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة الى جانب المنتخب القطري والمنتخب الإماراتي والمنتخب العماني.

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