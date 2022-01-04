2022/01/04 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تشعر بالتعب وتقلب المزاج خلال النهار؟ قد يكون السبب في ذلك يتعلق بكمية المياه التي تشربها.ينظم الماء درجة حرارة الجسم ويساعد على توصيل العناصر الغذائية للخلايا ويحمي الأنسجة الحساسة ويرطب بشرتنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه كمية الماء التي يجب شربها للرجال والنساء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه كمية الماء التي يجب شربها للرجال والنساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).