السعودية: أيدينا ممدوة لطهران

2022/01/04 | 10:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود أمس الإثنين، إلى تكثيف الجهود لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشدداً على أن أيادي الدول العربية ممدودة للإخوة في إيران إذا تجاوبوا لحل المسائل المتعلقة بأمن المنطقة.

وقال الوزير السعودي في تصريحات صحافية مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، إنهما بحثا دور إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وخلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

ولكنه أكد في الوقت ذاته أن “أيادينا كعرب ممدودة للأخوة في إيران إذا تجاوبوا لمعالجة الهموم العربية في ما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا إيران الخميس الماضي إلى تغيير “سلوكها السلبي” في المنطقة والاتجاه نحو التعاون، بعد أيام من اتهام الرياض طهران بمساعدة متمردي اليمن على مهاجمتها.

ومن جهته، عبر الصفدي عن إدانة الأردن المطلقة كل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية، وقال: “نحن مع أشقائنا في كل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم واستقرارهم، ونثمن أيضاً الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة اليمنية”.

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