الشرطة الاتحادية تطيح بمتهمة في اختطاف طفل وسط بغداد

2022/01/04 | 10:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، من القبض على متهمة اختطفت طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات في بغداد.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، ان "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات من احد المواطنين عن وجود حالة خطف ضمن منطقة (شارع الصناعة) وسط العاصمة بغداد".

واضاف البيان، انه "تم تطويق المنطقة ونصب سيطرات وكمائن مؤقتة ومتابعة تحركاتها، حيث اسفرت عن القاء القبض عليها بفترة زمنية قياسية".

واوضح، انه "تم تسليمها مع الطفل المخطوف إلى جهة الاختصاص لأكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية بحقها".

N.A

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