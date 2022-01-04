 الإمارات في قلب العالم

2022/01/04 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخبرني صديقي اللبناني المقيم في دبي أنه يستضيف والديه المتقاعدين من بيروت، وأن إخوته وعائلاتهم توافدوا من أوروبا وأميركا إلى الامارات، وأن عائلته الكبيرة التقت على مدى أسبوع واحتفلت بأعياد نهاية السنة.ومثل اللبناني طارق كذلك قريبي السوري سليم، الذي قررت عائلته الاجتماع في دبي، ومثلهما أقرباء وأصدقاء لي عراقيين وفلسطينيين، كلهم توافدوا إلى الإمارات لقضاء عطلة عائلية بعدما تعذرت زيارة هؤلاء المغتربين دولهم الفاشلة القاحلة، التي تحولت إلى مكبات نفايات لا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة.

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