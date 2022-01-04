الإتصالات تكشف عن تطوير في شبكات الإنترنت

2022/01/04 | 10:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت وزارة الاتصالات عن تطوير شبكات الإنترنت وتحديث السيرفرات الخاصة بتقوية الخدمة في عموم مناطق البلاد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح صحفي، إن “الوزارة تعمل على إدخال تحديث على شبكة الإنترنت من أجل تطوير السيرفرات الخاصة بتقوية الخدمة، منوهاً بأن هذا سيكون ضمن المشاريع التي ستعمل وزارة الاتصالات على تنفيذها …

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