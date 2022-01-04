الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لتفتيش ضفتي نهر ديالى

2022/01/04 | 10:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية أمنيّة واسعة لتفتيش ضفتي نهر ديالى وتأمينها من فلول داعش.

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