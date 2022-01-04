استهداف قاعدة عين الأسد بطائرتين مسيرتين - عاجل

2022/01/04 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبارافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باستهداف قاعدة عين الأسد بطائرتين مسيرتين.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "منظومة الدفاعات الجوية بقاعدة عين الاسد تمكنت من اسقاط طائرات مسيرة عدد ٢".

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