و عاد يناير ليجد الوضع علي حاله - محمد حسين يونس

2022/01/04 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس قد تكون هناك مشكلة في إسلوب التفكير و المنطق الذى يحكمة عندما نتصور الحياة تسيرها معادلات بسيطة من الدرجة الأولي (س+ 3 = 5 )..



ما أن ننقل (3) إلي الطرف الأخرحتي نصل للحل.



((إفتح يا سمسم )) فتفتح أبواب مغارة الكنز..



(( نحك المصباح )) فيخرج لنا الجني شبيك لبيك ..



(( نعمل مقرءة ليلة الماتش )) ..



فندخل في الفريق المنافس جون بعد أخر.ما(( سبب إرتفاع الأسعار في بلدنا )) ..وباء الكورونا ......





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