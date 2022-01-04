التناثر الديمقراطي والاغتراب الرأسمالي . - مظهر محمد صالح

2022/01/04 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح التناثر الديمقراطي والاغتراب الرأسمالي .د.مظهر محمد صالح١-;-- هالني ما كتبه ريتشارد بيلدس استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة نيويورك مؤخراً ونشرته صحيفة نيويورك تايمز في مقال بعنوان:((السر وراء تداعي الكثير من الديمقراطيات)) مشيراً الى التشتت في السلطة السياسية لتصبح في العديد من البلدان بين الايادي المختلفة ومراكز تلك السلطة في الديمقراطيات الغربية.



ويعد كفاح إدارة ب ......





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