الحوثي ينشر فيديو لمعدات السفينة التي تحمل العلم الإماراتي بعد قرصنتها.. وخلفان يعلق

2022/01/04 | 10:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، الاثنين، مقطع فيديو للسفينة التي تحمل العلم الإماراتي "روابي" والمعدات التي كانت على متنها.

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