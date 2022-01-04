إخلاء قرى في جنوب إيران بسبب الفيضانات

2022/01/04 | 10:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مدير عام إدارة شؤون الأزمات بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران، إخلاء 5 قرى في قضاء ميناب بالمحافظة بسبب الأمطار والسيول التي اجتاحتها.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية اليوم الثلاثاء عن مهرداد سلحشور، نقل سكان هذه القرى إلى ملاجئ.

وأوضح المتحدث، أن مياه الفيضانات اجتاحت الطرقات، والمنازل، في بندر عباس، وميناب، وقشم وبعض أحياء بارسيان، وسنغي في رودان.

ولفت إلى أن 35 قرية في المحافظة لا تزال تعاني من نقص في المياه.

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