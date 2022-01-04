إطلاق سراح (90) حدثاً خلال الشهر الماضي

2022/01/04 | 10:59 - المصدر: وكالة ناس

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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلنت وزارة العدل عن اطلاق سراح ( 90) حدثاً خلال ‏شهر كانون الاول الماضي لعــام 2021 .‏وأكدت الوزارة في بيان لها ، إنّ دائرة اصلاح الاحداث ‏التابعة لوزارة العدل بينت عن موقفها الشهري الخاص ‏بعدد المطلق سراحهم خلال الشهر الماضي حيث بلغ ‏عددهم (٩٠) حدثاً بينهم (٤١) حدثاً موقوف تم الإفراج ‏عنه و( ٣٨ ) تخلية بعد قضاء مدة ألمحكومية و(١٠ ) ‏بالإفراج ألشرطي وذلك لحسن سلوكهم وإجتيازهم مختلف ‏ألدورات التأهيلية حسب توصية شعب ألبحث الإجتماعي ‏ومصادقة الجهات ألقضائية ، إضافة إلىٰ (١) حدث تم ‏شموله بالعفو الخاص .‌‎ ‎وأضافت البيان : إنّ الدائرة تتابع بشكل مستمر ودائم آلية ‏إطلاق ألسراح بعد إنتهاء كافة الإجراءات القانونية حرصاً ‏منها علىٰ إتمام عملها بالشكل الأمثل‎ .‎

اعلام وزارة العدل ‏‏ 4/1/2022 ‏

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