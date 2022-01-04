مكافحة إجرام كركوك تلقي القبض على متهمين بجريمة قتل وسرقة

2022/01/04 | 10:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بأشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كركوك العميد ( كاوه غريب عبدالرحمن) فريق العمل في قسم مكافحة أجرام كركوك تلقي القبض على متهمين أثنين بجريمة قتل أحد المواطنين المعاقين وسرقة عجلته ورمي جثته في منطقه نائية وبعد متابعه فريق العمل لكاميرات المراقبه وجمع المعلومات من المصادر الموثوقه تم رصد حركة العجلة في قضاء رانية.

وبالتنسيق مع مكافحة أجرام رانية تم القبض على احدهم وبحوزته العجلة المسروقة ومن خلال التحقيق اعترف بارتكابه جريمة القتل مع متهم أخر وتم القبض عليه من قبل فريق العمل داخل محافظة كركوك وتم تصديق اقوالهما أبتدائيا وقضائيا وتم توقيفهما وفق المادة ٤٠٦ ق.ع

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