2022/01/04 | 11:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن نصرالله يعزي في ذكرى استشهاد الشهيدين سليماني والمهندس) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن نصرالله يعزي في ذكرى استشهاد الشهيدين سليماني والمهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).