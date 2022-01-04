2022/01/04 | 11:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنة 2021 انتهت دون حسم عدد من أبرز الصراعات على المستوى العالمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا فرصة للسلام.. عشرة صراعات دولية ستبقى مشتعلة في 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا فرصة للسلام.. عشرة صراعات دولية ستبقى مشتعلة في 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).