بشرى سارة لأصحاب العقود في واسط

2022/01/04 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

زف محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، بشرى تتعلق بصرف فروقات رواتب عقود ٣١٥ لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

وقال المياحي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم استكمال اجراءات صرف فروقات رواتب عقود ٣١٥ لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠".

واكد ان "كلف المحاضرين في السنة المقبلة ستكون وفق قرار ٣١٥ مع الفروقات للسنتين السابقتين".

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