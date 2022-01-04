2022/01/04 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادرجحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار حالة الضباب وهطول أمطار في المنطقة الشمالية.وقال مدير اعلام هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي عامر الجابري في تصريح تابعته (بغداد اليوم) ان "الطقس غائم جزئي ولم تؤشر حالة امطار هذا الاسبوع بإستثناء المنطقة الشمالية وتستمر حالة الضباب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. استمرار الضباب وهطول أمطار بهذه المنطقة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. استمرار الضباب وهطول أمطار بهذه المنطقة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).