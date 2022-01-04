"غموض" يلف سبب حادث مقتل طيارين إسرائيليين تحطمت مروحيتهما قبالة حيفا

2022/01/04 | 11:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل طياران إسرائيليان وجرح ثالث هو ضابط بسلاح البحرية الإسرائيلية عقب تحطم مروحيتهما من نوع "عطاليف" قبالة شواطئ مدينة حيفا.

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