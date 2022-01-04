ما هو أحطر من احتلال الأرض - إبراهيم ابراش

2022/01/04 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش إن كان يجوز الحديث عن انتصار حققته الحركة الصهيونية فليس فقط احتلال أرض فلسطين، فالأرض يمكن للشعب استعادتها مهما طال الزمن إن حافظ على وحدته وهويته الوطنية وما دام العالم أو غالبيته يعترف بحقوق هذا الشعب وخصوصا حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية، الانتصار الأهم الذي نجحت فيه إسرائيل نسبيا هو شرذمة الشعب الفلسطيني وتفتيت وحدته الوطنية ودفعه للإحتراب الداخلي وتغليب مصلحة الحزب أو الشخص على المصلح ......





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