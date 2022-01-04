مبابي وهالاند وبنزيما وفينيسيوس.. هل بالإمكان اللعب معاً في ريال مدريد؟

2022/01/04 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع ريال مدريد لديه خطط كبيرة قبل فترة الانتقالات الصيفية.رسالة فالديبيباس واضحة، إنها حالة “كل شيء في الهجوم” للوس بلانكوس.ذكرت صحيفة ماركا أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع كل من كيليان مبابي و هالاند ، ليجمع اثنين من أفضل اللاعبين في العالم معًا لقيادة خط هجومهم لسنوات قادمة.سيكون التوقيع المزدوج بمثابة صدمة لكرة القدم العالمية ، وسيتعين على كارلو أنشيلوتي إيجاد طريقة لإنجاحها ولكن دون أن ننسى كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور ، اللذين يبذلان قصارى جهدهما هذا الموسم.أنشيلوتي ليس غريباً على إدارة المواهب الهجومية.في ميلان كان لديه أندريه شيفتشينكو وفيليبو إنزاجي وجون دال توماسون في فريقه.ثم انضم إلى هذا الثلاثي هرنان كريسبو وكريستيان فييري ورونالدو نازاريو.لكن هل يمكن أن يلعب هالاند ومبابي وبنزيمة وفينيسيوس معا؟يعيش هالاند في منطقة الجزاء ، بينما يمكن لمبابي اللعب في أي مكان عبر الجبهة.فينيسيوس في أفضل حالاته على اليسار ويحب بنزيمة التجوال للإبداع.لذا فإن أفضل لياقة طبيعية هي أن يكون هالاند صاحب الرقم 9 ، وخلفه بنزيما وفينيسيوس على اليسار ، ومبابي على اليمين.لكن هل يمكن لفريق ما أن ينفذ هذا الهجوم؟ماذا عن خلف خط المواجهة؟إذا لعب المهاجمون معا ، فسيحتاج ريال مدريد إلى خط وسط استثنائي يمكنه التحكم في المباراة ، كما احتاجوا في عام 1985 عندما تعرضوا لهجوم مشابه بالنجوم4-3-3 لن تنجحمع هؤلاء اللاعبين الأربعة ، سيتعين تغيير أسلوب ريال مدريد الحالي.في الوقت الحالي ، يمثل كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش روح الفريق.أي حل ممكن يبدو غريبا في باريس سان جيرمان ، يمكن أن تكون تجربة نيمار ومبابي وليونيل ميسي بمثابة دليل هناك ، لديهم ثلاثة لاعبين وهناك اختلال في التوازن عندما لا يكون باريس سان جيرمان في الحيازةالمصدر : صحيفة الماركا

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