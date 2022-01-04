خلية الإعلام تصدر بيانا بشأن استهداف قاعدة عين الأسد - عاجل

2022/01/04 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن استهداف قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية ينوز، ان " قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار تعرضت للاستهداف فجر اليوم، بطائرتين مسيرة".

واضاف البيان انه " تم إسقاطهما خارج محيط القاعدة، دون خسائر".

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