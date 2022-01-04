لم تستطع المشي أو الكلام لمدة 4 أشهر.. امرأة غير محصنة تُمضي 65 يومًا في غيبوبة بعد تشخيص إصابتها بفيروس كورونا

2022/01/04 | 11:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت أندريا أرياغا بورخيس 65 يومًا في غيبوبة أثناء صراعها مع فيروس كورونا في عام 2021.أخبرت شبكة CNN عن تغير موقفها فيما يتعلق باللقاح بعد تجربتها.

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