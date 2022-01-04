دراسة جديدة: 17 دقيقة فقط إنتاجية الموظف العراقي وخسائرها كبيرة للدولة

2022/01/04 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأظهرت دراسة أجرتها كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين ان انتاجية الموظف العراقي هي 17 دقيقة فقط يومياً.وقالت عميدة الكلية الدكتورة نغم النعمة في تصريح صحفي، إن “إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 17 دقيقة يومياً، تتوزع ما بين وصوله إلى المؤسسة في الساعة 8.5 إلى 9 صباحاً ومن ثم وجبة الإفطار التي تستمر …

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