استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي جنوبي بغداد

2022/01/04 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف

الدولي صباح ،الثلاثاء ، بواسطة عبوة

محلية الصنع جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني مسؤول ، إن عبوة انفجرت

مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف

الدولي أثناء مروره ض

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