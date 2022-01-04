نائب فائز يرجح اقرار الموازنة في شهر حزيران

2022/01/04 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرجح عضو اللجنة المالية النيابية السابقة والنائب الفائز جمال كوجر، الثلاثاء، إقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 في شهر حزيران المقبل، مشيراً إلى أن الموازنة لن تختلف عن سابقاتها.وقال كوجر في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية، إن “عدم وجود موازنة لهذا العام أمر غير صحيح، والموضوع بعيد عن التوقيتات الدستورية، لأنه بدون موازنة …

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