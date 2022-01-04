وفد التيار الصدري برئاسة العذاري يواصل مناقشة تشكيل الحكومة خلال زيارته لاقليم كردستان

2022/01/04 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ وفد التيار الصدري برئاسة حسن العذاري زيارة إلى أربيل لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة.وضم وفد التيار الصدري ضوية كل من نصار الربيعي ونبيل الطرفي وصادق السليطي، هذا وسيتوجه وفد التيار الصدري لاحقا إلى السليمانية لبحث تشكيل الحكومة مع الأطراف … Readmore

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