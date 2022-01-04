الخميادو … رواية عن الغابرين والعائدين

2022/01/04 | 11:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت حديثا رواية “الخميادو” للكاتب السوري إبراهيم الجبين عن دار نشر Farabikitap)) بتركيا.تشكل الرواية بحسب الناشر مغامرة من طراز خاص، سواء في الشكل الفني للسرد، أو في المضمون الروائي،وهي مغامرة تنطلق من “مفاتيح لغة سرية لعرب الاندلس، في ظروف … Readmore

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