جولة تفتيشية تنتهي بضبط ملايين العلب الدوائية المهربة في بغداد

2022/01/04 | 11:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن ضبط نحو 7 ملايين علبة دوائية مهربة في بغداد.

وذكر بيان للجهاز تلقى NRT عربية نسخة منه، (4 كانون الثاني 2022)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد تمكنت بالاشتراك مع مفارز وزارة الصحة من ضبط مذخرين يحويان نحو (7) ملايين علبة دوائية مهربة من احدى المنافذ الحدودية وغير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية"، مشيرا الى أنه "تم التحفظ عليها واجراء محضر ضبط اصولي".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء خلال إجراء جولة تفتيشية على المذاخر الدوائية في منطقة السعدون لمراقبة الاسعار وتاريخ صلاحية المنتج".

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