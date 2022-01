تقارير: مصرع مهاجم الأهلي المصري السابق أوسو كونان مسموماً

2022/01/04 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

كشفت تقارير إعلامية إيفوارية، عن وفاة المهاجم السابق للنادي الأهلي المصري والترجي التونسي لكرة القدم، أوسو كونان، عن عمر ناهز 32 عاما.

ونقل موقع "GTV SPORTS+"، عن مصادر محلية في كوت ديفوار، أن أوسو كونان، توفي نتيجة تعرضه للتسمم أثناء قيامة بزيارة في مسقط رأسه بمدينة أنياما.

JUST IN :Former Africa Sports, Espérance and Al Ahly striker Oussou Konan has passed away at age 32 in his hometown in Ivory Coast.According to some reports, the player was poisoned in his hometown while on a visit.



#GTVSports pic.twitter.com/xMtCITR0bq

— GTV SPORTS+ (@mygtvsports) January 4, 2022

BREAKING: Former Africa Sports, Espérance and Al Ahly striker Oussou Konan has passed away aged 32 in his hometown in Ivory Coast.



pic.twitter.com/5SBnFqYB2d

— Africa Soccer Zone (@AfricaSoccer_zn) January 4, 2022

وكان أوسو كونان، يلعب في مركز المهاجم، وسبق له حمل ألوان العديد من الأندية العربية أبرزها، الأهلي ونادي المقاصة في مصر، والترجي الرياضي والملعب التونسي في تونس، إضافة لخوضه تجربة احترافية في أوروبا مع نادي هلسنكي الفنلندي.

