2022/01/04 | 11:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن إحباط محاولة استهداف قاعدة عين الأسد الجوية، في محافظة الأنبار، بطائرتين مسيرتين حيث تم إسقاطهما خارج محيط القاعدة دون خسائر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).