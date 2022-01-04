هئية الأنواء الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الخميس

2022/01/04 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في درجات الحرارة في العراق بدءاً من الخميس المقبل.وذكرت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “طقس البلاد ليوم غد الاربعاء سيكون “بإذن الله” غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض القطع من الغيوم، أما درجات الحرارة …

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