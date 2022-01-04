الاتصالات: تطوير شبكات الانترنيت في البلاد

2022/01/04 | 11:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة عازمة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم اليومية .

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