الأمن الوطني يضبط نحو (7) ملايين علبة دوائية مهربة في بغداد

2022/01/04 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

ضبط جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، نحو (7) ملايين علبة دوائية مهربة في احدى المنافذ الحدودية.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بالاشتراك مع مفارز وزارة الصحة تمكنت من ضبط مذخرين يحويان نحو (7) ملايين علبة دوائية مهربة من احدى المنافذ الحدودية وغير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية".

وأوضح أنه "جرى التحفظ عليها واجراء محضر ضبط اصولي".

وأضاف أنه "تم إجراء جولة تفتيشية على المذاخر الدوائية في منطقة السعدون لمراقبة الاسعار وتـريخ صلاحية المنتج."

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