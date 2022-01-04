أميركا تسجل مليون إصابة بأوميكرون في يوم واحد

2022/01/04 | 11:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت أكثر من مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أمس الإثنين، حيث تحول المتحور أوميكرون إلى ما يشبه تسونامي يجتاح الحياة الأمريكية اليومية.وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المتحور شديد العدوى دفع الإصابات إلى رقم قياسي، يزيد بهامش كبير على أكبر عدد تسجله أي دولة منذ بداية الوباء منذ نحو عامين.ويقترب العدد الجديد من ضعف الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 590 ألفاً، الذي سجلته أمريكا قبل ذلك بأربعة أيام فقط، والذي كان أيضاً ضعف العدد المسجل قبل أسبوع.وتأتي الأرقام الضخمة في الولايات المتحدة رغم اعتماد العديد من الأمريكيين على الفحوص في المنزل، مع عدم إبلاغ النتائج للسلطات الرسمية.



ويعني هذا أن الرقم القياسي الجديد، بالتأكيد أنه أقل من الرقم الحقيقي، بشكل كبير.

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