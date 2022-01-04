مقارنة بين ألأديان- ألنبي إيليا (إلياس) - 1 - كامل علي

2022/01/04 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_علي مقدمة:في سلسلة المقالات هذه سنتناول قصة النبي إيليا التوراتي وتسميتها ألسريانية والقرآنية (إلياس) وتطور قصته في ألتقوى ألشعبية ألمسيحية ( ألقديس جاورجيوس أومارجرجس ) وألأسلامية (ألخضر) .ألنبي إيليا ألتوراتي:في عصر الملك آخاب ألذي حكم إسرائيل بعد ابيه عُمري مدة أثنين وعشرين عاما نشط النبي إيليا .



وكانت أعلى كرامة أعطاها ألله لهذا النبي هي التحكم بالمطر ينزله بدعائه ويمنعه بدعائه.وكان ......





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