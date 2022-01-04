مقارنة بين ألأديان- ألنبي إيليا (إلياس) - 1 - كامل علي

#كامل_علي مقدمة:في سلسلة المقالات هذه سنتناول قصة النبي إيليا التوراتي وتسميتها ألسريانية والقرآنية (إلياس) وتطور قصته في ألتقوى ألشعبية ألمسيحية ( ألقديس جاورجيوس أومارجرجس ) وألأسلامية (ألخضر) .ألنبي إيليا ألتوراتي:في عصر الملك آخاب ألذي حكم إسرائيل بعد ابيه عُمري مدة أثنين وعشرين عاما نشط النبي إيليا .
وكانت أعلى كرامة أعطاها ألله لهذا النبي هي التحكم بالمطر ينزله بدعائه ويمنعه بدعائه.وكان ......
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