بفضل خريطة دقيقة رسمها لقريته.. صيني مُختطف يعود لأحضان عائلته

2022/01/04 | 11:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التأم شمل رجل اختُطف عندما كان طفلاً في الصين منذ أكثر من 30 عاماً مع والديه، وذلك بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، والمحققين عبر الإنترنت، وخريطة بسيطة مستمدة من الذاكرة.

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