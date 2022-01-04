فائق زيدان يفصح عن ذمته المالية للعام 2022

2022/01/04 | 11:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن إفصاح رئيس مجلس القضاء الأعلى عن ذمته المالية للعام 2022.وجاء في بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” أنها “تلقَّت الاستمارة الخاصة بكشف الذمة المالية لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور (فائق زيدان) للعام الجاري”.وكانت الهيئة قد أفصحت أواخر العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 …

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