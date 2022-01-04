2022/01/04 | 11:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الاتحادية حررت طفلاً مختطفاً وألقت القبض على امرأة متهمة بالخطف في بغداد.وجاء في بيان للوزارة وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية، تمكنت بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من نجدة بغداد، …

ظهرت المقالة في بغداد..



اعتقال امرأة اختطفت طفلاً أولاً على النور نيوز.

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