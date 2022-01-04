إصابة مدني بانفجار مخلف حربي في البصرة - عاجل

2022/01/04 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة مدني إثر انفجار مخلف حربي في محافظة البصرة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مخلف حربي عبارة عن لغم ارضي، انفجر ضمن منطقة المملحة ضمن قضاء الفاو في البصرة ما اسفر عن اصابة مدني في ساقه".

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