النفط تفصح عن تفاصيل 4 مشاريع استثمارية لشركة توتال الفرنسية

2022/01/04 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوضحت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مشاريع شركة توتال الفرنسية في العراق، فيما كشفت عن القيمة الاستثمارية لها.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة توتال الفرنسية دخلت في تطوير أربعة مشاريع وباستثمارات تقدر بـ (27) مليار دولار وتتضمن مشروع مد خط الانبوب البحري ومشروع تطوير حقل ارطاوي، فضلا عن استثمار الغاز بطاقة 600 مليون قدم قياسي على مرحلتين اثنتين ومشروع استثمار واحد كيكا من الطاقة الشمسية".وبين أن "المشروع الاول يشمل مد خط الانبوب البحري الذي ينقل ماء البحر الى الحقول النفطية ويهدف الى ادامة الإنتاج من الحقول النفطية التي تحتاج الى الماء بكميات كبيرة".وأوضح أن "المشروع الثاني يشمل تطوير حقل ارطاوي وزيادة الإنتاج، إذ إن الطاقة الانتاجية للحقل في الوقت الحالي تقدر بـ (80) ألف برميل"، مشيراً الى أن "عمليات التطوير تهدف الى زيادة انتاج الحقل الى اكثر من 200 ألف برميل يوميا".وأضاف أن "تطوير حقل ارطاوي سيتم بمساهمة شركة توتال بنسبة 60 بالمئة وشركة النفط الوطنية بنسبة 40 بالمئة، وبعد تصدير النفط من الحقل سيتم استرداد الكلف سواء لشركة النفط الوطنية أو من قبل الشركة المستثمرة"، مؤكداً أن "مشروع التطوير يشمل بناء منشأة ومحطات تتعلق بالنفط الخام واستثمار الغاز وغير ذلك".

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