شاهد بالفيديو.. هكذا تحركت الميليشيات لضرب مطار بغداد

2022/01/04 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aYIvtJP2gBs

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