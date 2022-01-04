صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية يباشر بأعمال الصب والاسفلت لمناطق محافظة ديالى

2022/01/04 | 11:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل صندوق إعادة إعمار المناطق

المتضررة من العمليات الإرهابية وبدعم

ورعاية الدكتور المهندس محمد هاشم

العاني العمل بالمشاريع الخاصة بقطاع

الطرق في محافظة ديالى.

ونقل بيان حصلت وكالة نون الخبرية عليه

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