2022/01/04 | 11:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

يعتبر مبدأ الفصل المرن بين السلطات

الثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية ركنا

أساسيا ومهما من أسس النظم البرلمانية ،

ومتى ما كانت كل سلطة تعمل بمعزل عن

تأثير الاخرى كلما كان النظام

الد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لنقرأ على النظام السياسي السلام!!!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لنقرأ على النظام السياسي السلام!!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).