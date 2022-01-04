طلبة الدراسات العليا يؤدون الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول

2022/01/04 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/ بغدادأعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن تأدية طلبة الدراسات العليا الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول.وقالت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “طلبة الدراسات العليا في الجامعات أدوا الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ضمن العام الدراسي 2022/2021”.

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