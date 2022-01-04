المشهداني يوضح الإجراءات المتبعة عند عدم اختيار رئاسة البرلمان

2022/01/04 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح أكبر أعضاء مجلس النواب الجديد سناً محمود المشهداني الإجراءات المتبعة عند عدم اختيار رئاسة البرلمان بالجلسة الأولى.

وقال المشهداني إن مجلس النواب سيعقد جلسته الاولى يوم 9 كانون الثاني لأداء اليمين الدستوري واختيار رئيس المجلس ونائبيه مبينا أنه لا توجد جلسة مفتوحة بحسب قرار المحكمة الاتحادية.

وأضاف، أن الكتل البرلمانية ستسعى الى اختيار رئيس مجلس النواب الدائم في الجلسة الاولى، وفي حال لم يتم ذلك لابد من وجود مخرج قانوني وهو ابقاء الجلسة للتداول دون غلقها لحين اتفاق الكتل السياسية.

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