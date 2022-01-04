إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين على قاعدة عين الأسد

2022/01/04 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت المضادات الجوية هجوم طائرتين مسيرتين مفخختين حاولتا استهداف قاعدة عسكرية عراقية تضمّ قوات للتحالف الدولي كما أفاد مسؤول في التحالف وكالة فرانس برس، مشيراً إلى أنه تمّ إسقاط المسيرتين.وقال المسؤول إن القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين مضيفاً أن محاولة الهجوم لم تكن ناجحة ولم تسفر عن خسائر.واكدت وكالة رويترز اعتراض واسقاط طائرتين مسيرتين هاجمتا قاعدة عين الاسد في الانبار.

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