2022/01/04 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصيب مواطن ،اليوم الثلاثاء، جراء انفجار مخلف حربي في قضاء الفاو اقصى جنوب البصرة.وذكر مصدر أمني، ان “المخلف الحربي انفجر بمنطقة المملحة وادى الى اصابة المواطن بساقه الأيمن”.وبين، انه “تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة مدني بانفجار مخلف حربي في البصرة المركز الخبري الوطني.

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